В ЛНР военный показал подростку, как стреляет гранатомет, и лишил его жизни

В ЛНР военнослужащий решил продемонстрировать школьнику, как функционирует гранатомет. В этот момент произошел взрыв снаряда в стволе. Как сообщила Baza, мальчик погиб.

Отец 13-летнего Саши (имя изменено) из Ставрополя с сентября служит в армии. 27 октября он встретился с семьей — Саша и мама приехали проведать его в Должанский район ЛНР. Командир отца познакомился с мальчиком и предложил показать, как стреляет гранатомет.

Во время выстрела снаряд детонировал внутри ствола. Командир погиб мгновенно, а у мальчика оказались серьезные травмы — его на автомобиле военной части отвезли в ближайшую больницу, но врачам не удалось спасти его.

Саша скончался. По данным источников, отец мальчика был ранен осколками, а мама не пострадала.

Ранее сообщалось, что жительница Курской области погибла, прикрыв собой дочь при обстреле ВСУ. Мать подруги погибшей рассказала, что начиная с мая 2022 года ВСУ начали обстреливать Теткино, где она жила.

Изначально, как утверждает женщина, «обстрелы происходили не так часто», однако с 2023 года они стали ежедневными, а в 2024 году велись «днем и ночью».