В ЛНР задержали женщину, работавшую на украинскую разведку

Сотрудники ФСБ задержали в Луганске женщину, сотрудничавшую с украинской разведкой, сообщили в республиканском управлении спецслужбы.

Гражданку арестовали за сбор данных о дислокации и перемещениях российских военных.

Задержанная рассказала, что с ней в мессенджере связался человек, связанный с украинскими войсками. Она отправляла ему скриншоты карт, фото и видео. Как указано в заявлении УФСБ по ЛНР, она делала это, «руководствуясь личными мотивами».

В отношении женщины возбуждено дело по статье «шпионаж».

Ранее сегодня сообщалось о задержании жителя Хабаровска, выполнявшего задания украинских спецслужб.