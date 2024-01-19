В ЛНР задержали женщину, работавшую на украинскую разведку
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Сотрудники ФСБ задержали в Луганске женщину, сотрудничавшую с украинской разведкой, сообщили в республиканском управлении спецслужбы.
Гражданку арестовали за сбор данных о дислокации и перемещениях российских военных.
Задержанная рассказала, что с ней в мессенджере связался человек, связанный с украинскими войсками. Она отправляла ему скриншоты карт, фото и видео. Как указано в заявлении УФСБ по ЛНР, она делала это, «руководствуясь личными мотивами».
В отношении женщины возбуждено дело по статье «шпионаж».
Ранее сегодня сообщалось о задержании жителя Хабаровска, выполнявшего задания украинских спецслужб.