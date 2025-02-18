В ЛНР задержан сотрудник скорой по подозрению в шпионаже

Сотрудника скорой медицинской помощи в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от регионального УФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина, который работает на «скорой» уже 31 год, передавал данные о нахождении российских военнослужащих украинским спецслужбам – точнее, своему «товарищу». Этот товарищ, со слов задержанного, был предпринимателем и помогал украинским солдатам строительными материалами.

Задержанный также пояснил, что в ответ на предоставляемую информацию ему говорили, что надеются, что «к вам не прилетит». По версии следствия, именно переданные данные способствовали ударам и по гражданским объектам – жилым домам.

Напомним, недавно сообщалось о том, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт исламистов в Пскове.