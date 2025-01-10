В Лос-Анджелесе начали вводить комендантский час из-за массовых пожаров

Власти Лос-Анджелеса рассматривают введение комендантского часа из-за масштабных природных пожаров, как сообщила газета Los Angeles Times, ссылаясь на местного шерифа.

Шериф Роберт Луна сообщил, что департамент округа Лос-Анджелес планирует установить комендантский час с 18:00 до 06:00 в определенных зонах, наиболее пострадавших от огня, вблизи двух очагов пожаров.

Согласно информации издания, речь идет о районах Палисейдс и Итон. Ожидается, что комендантский час начнется в пятницу, 10 января.

В Лос-Анджелесе были изданы обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч граждан. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были подготовлены для борьбы с несколькими крупными пожарами.

Ситуацию осложняют сильные ветры, вызвавшие временные перебои в работе авиации, а также неработающие пожарные гидранты в Палисейдс.

Шериф сравнил последствия пожаров со взрывом атомной бомбы. По его словам, на текущий момент зарегистрировано пять жертв, однако он сомневается в этой цифре.

По словам представителя AccuWeather Билла Уэйделла, оценка ущерба от пожаров в Калифорнии возросла до $135-150 млрд.

Ранее сообщалось, что президент Байден подвергся критике за приоритет помощи Украине на фоне разрушительных лесных пожаров в Калифорнии, унесших жизни пяти человек и наносящих огромный ущерб.