Президент Байден подвергся критике за приоритет помощи Украине на фоне разрушительных лесных пожаров в Калифорнии, унесших жизни пяти человек и наносящих огромный ущерб. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Президент США Джо Байден вновь оказался в центре внимания. Его решения по помощи Украине вызвали недовольство среди американцев. В то время как в Калифорнии бушуют лесные пожары, унесшие жизни пяти человек и наносящие колоссальный ущерб, телеведущий и политический активист Чарли Кирк не упустил возможности выразить свое недовольство действиями президента.

В Калифорнии в данный момент разгорелись четыре крупных пожара, которые уже привели к разрушениям на сумму свыше $50 млрд. Местные власти продолжают оценивать масштабы ущерба и рассматривают возможность расширения помощи для пострадавших районов.

Критика Байдена со стороны Кирка подчеркивает растущее недовольство граждан, которые считают, что внимание президента к международным вопросам не должно затмевать необходимость поддержки жителей собственного государства в сложной ситуации.

Ранее Трамп раскритиковал Байдена за бездействие на фоне пожаров в Калифорнии.