В Мадриде полиция арестовала одного из самых разыскиваемых преступников в Европе

В Мадриде испанская полиция арестовала одного из самых разыскиваемых преступников в Европе, обвиняемого в наркоторговле, участии в преступной организации и подделке документов, как сообщило издание La Vanguardia.

По информации, это 59-летний гражданин Албании по имени Харедин Файзулла.

«Албанец был осужден в Бельгии на более чем 29 лет по 13 обвинениям, связанным с торговлей наркотиками, членством в преступной группе и фальсификацией документов. Беглец возглавлял албанско-косовскую преступную организацию вместе с семьей и близкими, и имел три европейских ордера на арест», — говорится в сообщении.

Поиски Харедина Файзуллы начались в январе 2023 года совместными усилиями испанской полиции и бельгийских властей.

Поиск осложнялся частыми сменами мест проживания, автомобилей и мобильных телефонов преступника. Его удалось задержать 12 сентября.

С 2014 по 2018 год Харедин Файзулла руководил преступной организацией, занимающейся производством и продажей наркотиков.

В ходе расследования правоохранителями были уничтожены 13 плантаций каннабиса. Нелегальная деятельность принесла Файзулле свыше 4 миллионов долларов.

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