В Магадане банда пьяных мужчин устроила стрельбу

В Магадане после стрельбы из автомобиля задержали четырех пьяных мужчин, сообщило РИА Новости со ссылкой на УМВД России по Магаданской области.

Полицейские получили сообщение о выстрелах и незамедлительно прибыли на место происшествия.

По информации правоохранительных органов, четверо мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вышли из машины и начали агрессивно себя вести. Они попытались отобрать оружие у полицейских, после чего один из сотрудников полиции был вынужден применить огнестрельное оружие. В итоге трое нападавших получили ранения.

Все четверо задержанных оказались ранее судимы. Возраст хулиганов — от 26 до 29 лет. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенного группой лиц в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

В отношении водителя автомобиля, из которого велась стрельба, могут также возбудить уголовное дело за повторную езду в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина нанес ножевые ранения трем людям в магазине в Щелково.