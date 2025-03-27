В Магаданской области под лавиной погибли четыре человека

Группа туристов из Москвы попала под лавину в Магаданской области. Выжить удалось только двоим. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Группа путешественников приехала в Магаданскую область из Москвы. Они отправились по маршруту, который был проложен через гористую местность, и на перевале под названием «Дядя Ваня» туристы попали под лавину. Это случилось приблизительно в 30 км от поселка Синегорье. Из шести человек, которые двигались в группе, четверо погибли. Еще один получил ранения.

В МЧС уже заняты эвакуацией туристов. По земле до места ЧП оперативно добраться невозможно из-за сложного рельефа местности, поэтому за двумя выжившими вылетел вертолет, на борту которого находится восемь спасателей.

Ранее сообщалось, что на борту рефрижераторного судна Crystal Asia с командой из российских моряков вспыхнул пожар. Шесть человек получили травмы, само судно было повреждено, его пришлось отбуксировать в южнокорейский порт Пусан, ближайший населенный пункт к месту ЧП.