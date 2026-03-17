В Магаданской области произошло землетрясение магнитудой 5 баллов: повреждены фасады и съехала плита в подъезде

В Магаданской области зафиксировали землетрясение магнитудой около пяти баллов. Эпицентр подземных толчков находился в 45 километрах от поселка Клепка, сообщают местные власти и очевидцы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, стихия повредила фасады нескольких зданий. В одном из подъездов в Магадане сместилась плита перегородки. Подземные толчки также ощутили жители других населенных пунктов Колымы. Последний раз подобное происходило 7 февраля 2025 года, тогда магнитуда составила 4,4.

В регионе не исключают временных перебоев с электроэнергией, а также возможны сбои в подаче воды и теплоснабжения. Спасательные службы приступили к мониторингу состояния жилого фонда и инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.

