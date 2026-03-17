Жителей Приморья призвали не выходить лишний раз на улицу из-за смога

Плотный смог окутал Владивосток с ночи, пишет портал PrimaMedia.ru. Вероятной причиной этого стали природные пожары в регионе. В связи с ухудшением качества воздуха Министерство здравоохранения Приморского края выпустило рекомендации для местных жителей.

Людям советуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно в утренние часы, когда концентрация вредных веществ максимальна. Жителям из уязвимых групп — детям, пожилым и тем, у кого есть хронические заболевания, — лучше вообще не выходить из дома без крайней необходимости.

Если выйти на улицу все же нужно, медики рекомендуют использовать влажные тканевые повязки. После возвращения домой следует промывать нос и горло обычной водой, повторять процедуру до четырех раз в день. Дома нужно регулярно проводить влажную уборку и увлажнять воздух. Окна в период пикового загрязнения лучше не открывать.

Также специалисты советуют отказаться от интенсивных тренировок на свежем воздухе, заменить тяжелую и жирную пищу на легкие овощи, фрукты и продукты, богатые клетчаткой. Полезно пить больше чистой воды, морсов и зеленого чая.

При появлении таких симптомов, как головная боль, слабость, кашель или одышка, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

