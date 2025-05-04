В Ставрополе мужчина напал на скорую помощь

В Ставрополе произошло нападение на сотрудника скорой помощи, личность нападавшего пока не установлена. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Работник скорой помощи обратился в полицию и рассказал о конфликте с неизвестным человеком. По предварительной информации, мужчина напал на сотрудника скорой помощи. Причины агрессивного поведения нападавшего не были установлены.

В результате происшествия сотрудник скорой помощи был направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы. Сведения о характере полученных им повреждений и его текущем состоянии здоровья отсутствуют.

Правоохранительные органы проводят расследование по данному инциденту. В ходе расследования устанавливаются все подробности и обстоятельства произошедшего. После завершения расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала неадеквата, ворвавшегося в гостиницу «Восход» с гранатой.