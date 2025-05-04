В Ставрополе мужчина напал на скорую помощь
Полиция в Ставрополе ищет неадеквата, набросившегося на врача скорой
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В Ставрополе произошло нападение на сотрудника скорой помощи, личность нападавшего пока не установлена. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
Работник скорой помощи обратился в полицию и рассказал о конфликте с неизвестным человеком. По предварительной информации, мужчина напал на сотрудника скорой помощи. Причины агрессивного поведения нападавшего не были установлены.
В результате происшествия сотрудник скорой помощи был направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы. Сведения о характере полученных им повреждений и его текущем состоянии здоровья отсутствуют.
Правоохранительные органы проводят расследование по данному инциденту. В ходе расследования устанавливаются все подробности и обстоятельства произошедшего. После завершения расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала неадеквата, ворвавшегося в гостиницу «Восход» с гранатой.