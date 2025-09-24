В Махачкале полиция остановила свирепого быка с помощью огнестрела

В Дагестане, в Махачкале на улице Маяковского, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены утихомирить разъяренного быка. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor.

Согласно информации источника, инцидент произошел из-за агрессивного животного. Разъяренный бык бегал по улице, нападая на прохожих и повреждая припаркованные машины. Усилия хозяина по усмирению оказались безрезультатными.

В результате этого столкновения пострадала женщина. Прибывшие на место происшествия полицейские приняли решение открыть огонь, чтобы предотвратить дальнейшие нападения. Животное было нейтрализовано двенадцатью точными выстрелами.

В результате инцидента пострадавшая гражданка России получила серьезную травму — перелом бедра. Сообщается, что она находится в медицинском учреждении и идет на выздоровление.

