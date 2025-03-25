В Махачкале прогремел второй взрыв за день

В Махачкале произошел очередной взрыв, уже второй за сутки. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека. На месте работают спасатели, оказывая необходимую помощь пострадавшим, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, эпицентром взрыва стало одноэтажное строение, расположенное по адресу: улица Имама Шамиля, 66. В данном здании находится магазин, специализирующийся на продаже мобильных телефонов и аксессуаров.

Согласно предварительной версии, причиной случившегося снова стала утечка газа. Взрыв стал причиной серьезных повреждений салона сотовой связи, располагавшегося вдоль дороги.

Ранее сообщалось, что в Махачкале произошел взрыв в многоэтажном жилом здании. В результате взрыва повреждены несколько квартир дома, расположенного на Гапцахской улице.