В Майкопе военнослужащего осудили за смертельное ДТП с КамАЗом

Военнослужащий Рыкунов А.А. был осужден Майкопским гарнизонным судом на два года колонии-поселения. Причиной тому послужило дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором он, управляя грузовым автомобилем, столкнулся с легковой машиной на перекрестке, что привело к гибели одного из пассажиров. Информация об этом содержится в тексте приговора, передает издание «Газета.Ru».

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года Рыкунов, находясь за рулем армейского КамАЗа, потерял контроль над управлением и, проигнорировав красный сигнал светофора, совершил столкновение с Ford Mondeo.

В салоне легкового автомобиля находились женщина с двумя детьми и их знакомый. В результате аварии один из пассажиров получил ранения, а другой скончался непосредственно на месте происшествия.

В судебном решении подчеркивается, что действия Рыкунова были квалифицированы как преступление, совершенное по неосторожности. Смягчающими обстоятельствами были признаны оказание им первой помощи пострадавшим, компенсация ущерба, признание вины и искреннее раскаяние, а также его участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и наличие ведомственной награды. Кроме того, суд учел, что погибший пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.

Приговор суда предусматривает не только двухлетний срок заключения в колонии-поселении, но и лишение Рыкунова права управления транспортными средствами на аналогичный период. Осужденный обязан самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания, так как суд не нашел оснований для его конвоирования.

По данным МВД региона, полученным 14 декабря 2024 года, жертвой ДТП с участием КамАЗа и «Мондео» стал 14-летний подросток. На момент аварии виновнику происшествия исполнилось 22 года.

