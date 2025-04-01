В Малайзии произошел взрыв на газопроводе

Не менее 25 человек получили ранения различной степени тяжести после взрыва на газопроводе в Малайзии, пишет издание Sun.

Пострадавшие получили ожоги и отравились продуктами горения. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники Министерства здравоохранения Малайзии и спасатели для оказания необходимой помощи.

Пять человек госпитализировали в больницу Серданг, где им оказывается медицинская помощь. Остальные пострадавшие получили менее серьезные травмы, но находятся под наблюдением врачей.

Помощник директора пожарно-спасательного департамента штата Селангор Ахмад Мухлис Мухтар подтвердил проведение операции по устранению последствий взрыва, в результате которого повреждены также несколько жилых домов, расположенных вблизи места происшествия.

Взрыв на газопроводе привел к масштабному возгоранию. Трубопровод был перекрыт, однако огонь продолжил гореть до полного истощения газа. Власти призывают местных жителей соблюдать осторожность и избегать близости к месту чрезвычайного происшествия (ЧП).

Ранее сообщалось, что в Свердловской области при взрыве газового баллона на заправочной станции погиб мужчина.