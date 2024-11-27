В Малайзии трехметровый питон проломил крышу в жилом доме

Необычное происшествие произошло в малайзийском Тайпинге. Там трехметровый питон проломил крышу в жилом доме и упал на диван.

Как сообщает издание World of Buzz, хозяева в это время были дома.

Они поспешили вызвать спасателей.

Отлавливать гигантскую рептилию приехали семь специалистов. Операция по отлову прошла успешно: питона посадили в клетку.

Скорее всего, незваный гость проник в дом с плантации масличной пальмы, которая расположена недалеко, после чего спрятался в потолке.

Члены семьи рассказали, что обращали внимание на странные звуки, доносившиеся с потолка, но решили, что их источником являются мелкие грызуны.

Ранее сообщалось о том, что на 64-летнюю жительницу Таиланда напал четырехметровый питон.