В Малайзии трехметровый питон проломил крышу в жилом доме
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Необычное происшествие произошло в малайзийском Тайпинге. Там трехметровый питон проломил крышу в жилом доме и упал на диван.
Как сообщает издание World of Buzz, хозяева в это время были дома.
Они поспешили вызвать спасателей.
Отлавливать гигантскую рептилию приехали семь специалистов. Операция по отлову прошла успешно: питона посадили в клетку.
Скорее всего, незваный гость проник в дом с плантации масличной пальмы, которая расположена недалеко, после чего спрятался в потолке.
Члены семьи рассказали, что обращали внимание на странные звуки, доносившиеся с потолка, но решили, что их источником являются мелкие грызуны.
Ранее сообщалось о том, что на 64-летнюю жительницу Таиланда напал четырехметровый питон.