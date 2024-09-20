На 64-летнюю жительницу Таиланда напал четырехметровый питон
Фото: [pxhere.com]
Жительница пригорода Бангкока стала жертвой нападения четырехметрового питона. Об инциденте сообщает Bangkok Post.
64-летняя Арром Арунрож вернулась с работы домой, поужинала и пошла на задний двор, чтобы помыть посуду. Там ее ждала змея.
Внезапно женщина почувствовала острую боль в бедре и обернувшись, увидела перед собой гигантского питона.
Арром Арунрож почти в течение двух часов пыталась вырваться из его «объятий», но ей это не удавалось.
Около 22:00 часов крики о помощи услышал сосед женщины и вызвал спасателей.
На освобождение женщины от 20-килограммового питона у спасателей ушло около получаса. Они оказали ей первую медицинскую помощь, после чего доставили в больницу.
Ранее сообщалось о том, что в Малайзии пристрелили крокодила, утащившего человека.