В Мали погиб создатель канала с военными обзорами Grey Zone

Администратор и военкор Telegram-канала Grey Zone, блогер Никита Федянин, погиб при атаке боевиков в Мали. Об этом стало известно ТАСС из окружения автора.

Никита Федяев выезжал на горячие точки под позывным «Белый», был уважаем в военных кругах и на постоянной основе занимался созданием контента в свой канал. Некоторое время блогер находился в Центральноафриканской Республике, затем поехал в Мали. Он планировал осветить жизнь и работу военных в стране, которую захлестнула волна противостояний.

«Он был одновременно смелым, умным и креативным молодым человеком. Знаю, что он хотел съездить на передовую в Мали, а начиная с августа - разбирать и обрабатывать отснятые материалы, которых за последний год накопилось очень много», — заявил знакомый блогера.

Федянин любил быть в гуще событий, горел своим делом, но именно это его и погубило. В роковой день он оказался на месте атаки боевиков. Он стал одной из жертв нападавших.

По данным «Известий» 26 июля боевики-туареги расстреляли колонну, где был блогер.

Напомним, инцидент произошел в районе Тинзауатен на северо-востоке Мали. Боевики открыли огонь по силам правительственных войск.

Ранее сообщалось, что не менее 20 военных из ЧВК «Вагнер» погибли в результате засады туарегов в Мали.