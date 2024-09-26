В Мариуполе пятеро детей получили ранения из-за взрывоопасного предмета

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Мариуполе пятеро детей доигрались со взрывоопасным предметом и получили серьезные ранения. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В личном блоге Пушилин осветил самые важные новости за 26 сентября. По его словам, в Мариуполе группа детей пострадала при неосторожном обращении со взрывоопасным предметом. Всего это пятеро ребят, которые устроили опасные игры.

«Три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет. Три ребенка находятся в тяжелом состоянии, два – в состоянии средней степени тяжести», — уточнил Пушилин.

Также в регионе продолжается агрессия Киева. В Петровском районе Донецка сотрудники МЧС проводили тушение пожара, в этот момент повторный удар нанесли ВСУ. В результате пострадали шесть спасателей. Всем оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в США сделали заявление о политике по ударам ВСУ вглубь России.