В США сделали заявление о политике по ударам ВСУ вглубь России

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с заявлением о том, может ли измениться подход США к разрешению украинцам наносить удары вглубь России. Об этом вечером четверга, 26 сентября, пишет РИА Новости.

По словам Жан-Пьер, в плане разрешения Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России позиция США остается неизменной – на это официальный Вашингтон не давал разрешений и пока не ожидается никаких новых объявлений на эту тему.

При этом официальный представитель Белого дома отметила, что не исключает, что речь об этом рано или поздно может пойти, но не в контексте изменения подходов США в этому вопросу.

Напомним, ранее сообщалось о поиске вертолета в Архангельской области. Известно, что на борту мог находиться местный депутат. Сейчас следователи проводят проверку по факту инцидента.