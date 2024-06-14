В Мариуполе пожарные потушили многоэтажку

В Мариуполе спасатели МЧС потушили пожар в многоэтажном доме, сообщили в ведомстве.

Пожар произошел над помещением мини-маркета. Из-за сильного ветра пламя охватило несколько этажей.

Стихия уничтожила лоджии со 2-го по 4-й этажи, вещи и мебель квартиры на 2-м этаже.

Над ликвидацией пожара работали 15 специалистов и пять единиц техники.

Дознаватели устанавливают причины возгорания.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Свердловской области погибли дедушка и две внучки, 5 и 7 лет. Пожар начался из-за неисправной электропроводки.