В Мариуполе пожарные потушили многоэтажку
Фото: [МЧС России]
В Мариуполе спасатели МЧС потушили пожар в многоэтажном доме, сообщили в ведомстве.
Пожар произошел над помещением мини-маркета. Из-за сильного ветра пламя охватило несколько этажей.
Стихия уничтожила лоджии со 2-го по 4-й этажи, вещи и мебель квартиры на 2-м этаже.
Над ликвидацией пожара работали 15 специалистов и пять единиц техники.
Дознаватели устанавливают причины возгорания.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Свердловской области погибли дедушка и две внучки, 5 и 7 лет. Пожар начался из-за неисправной электропроводки.