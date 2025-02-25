В Марселе задержали подозреваемых в нападении на консульство России

В Марселе в ходе проукраинской демонстрации были арестованы двое граждан. Один из них, мужчина 48 лет, предположительно, причастен к нападению на российское консульство. Об этом передает французская радиостанция RMC.

Напомним, в минувший понедельник, 24 февраля, в непосредственной близости от Генерального консульства Российской Федерации в Марселе прогремел взрыв. По информации, полученной от посольства России в Париже, неустановленные лица осуществили бросок зажигательных бутылок в сторону территории консульства.

Российская сторона заблаговременно направила обращение к французским властям с просьбой об усилении мер безопасности для всех дипломатических представительств России во Франции в связи с возможными провокационными действиями.

«Согласно нашей информации, около 19:30 понедельника двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет были задержаны на проукраинской манифестации, один из них подозревается в нападении на консульство России», — передает радио RMC.

По информации, полученной от источника в полиции, эти люди не находились в поле зрения правоохранительных органов, их взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон изъявил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но при этом выдвинул одно обязательное условие для возможной встречи глав стран.