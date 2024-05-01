В машинном зале японской атомной электростанции произошел пожар

В Японии произошел инцидент на АЭС «Симанэ».Там в машинном зале второго реактора станции вспыхнул пожар. Данные об этом привел ТАСС .

Журналисты сослались на данные, полученные от японской компании Chugoku Electric Power, которая выступает в качестве оператора этой электростанции. АЭС расположена в префектуре, которая носит точно такое же название Симанэ. По заверению местного руководства, никакого ущерба окружающей природе по итогам возгорания причинено не было. При инциденте никто из людей также не пострадал.

На фото, которые распространил оператор станции, видны повреждения распределительной коробки, которая находится в машинном зале. Она с одной стороны оплавилась от пламени, которое охватило электропроводку.

Ранее Япония обвинила Россию в ООН в том, что та создает миру ядерную угрозу. Ее представитель Мицуко Сино заявила, что их страна уже подвергалась дважды ядерным бомбардировкам. При этом она не стала упоминать, что удар по Японии был нанесен Соединенными Штатами.