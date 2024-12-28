В МЧС назвали основной причиной пожаров на Новый год некачественные гирлянды

В новогодние каникулы возгорания чаще всего происходят из-за того, что люди используют некачественные гирлянды и неисправные обогреватели, ну и, разумеется. неосторожно обращаются с огнем, сообщил в беседе с РИА Новости Владислав Моренков, командир отделения пожарно-спасательного отряда № 215 Моспожнадзора МЧС России.

Что до некачественных гирлянд, то они крайне опасны в соседстве со шторами, которым вспыхнуть — пара секунд, предупредил пожарный.

«Число возгораний в домах может возрастать именно в период праздников. В это время люди часто забывают про соблюдение техники безопасности, когда используют различные гирлянды и бенгальские огни», — пояснил он.

Как отмечает Моренков, люди нередко оставляют включёнными обогреватели, а это может привести к пожару, если оборудование не соответствует стандартам или неисправно.

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