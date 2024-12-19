В Рослесхозе дали рекомендации, как легально срубить ель в лесу на Новый год

Новый год с живой елкой становится особенным праздником, полным приятных эмоций и воспоминаний. Руководитель управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов рассказал, как можно самостоятельно, без нарушения законов, добыть зеленую красавицу. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, елку можно срубить самостоятельно или купить в ближайшем лесничестве. Для этого заключается договор купли-продажи новогодней елки, затем лесничие показывают место в лесу, где можно срубить понравившееся дерево.

Эксперт пояснил, стоимость свежей ели будет составлять от ста до двухсот рублей, которые уплачиваются в федеральный бюджет. Данная ставка установлена Правительством РФ. Остальное — на усмотрение субъекта РФ, цены могут варьироваться.

По его мнению, в случае нелегальной вырубки предусмотрен административный штраф до пяти тысяч рублей, для юридического лица — до 500 тыс. рублей.

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