В МЧС сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте взрыва дома в Балашихе

Поисковые работы в многоквартирном жилом доме в Балашихе, где произошел взрыв газа, завершены. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве указали, что разбор завалов также полностью завершен. Специалисты вывезли с места ЧП 226 кубометров мусора.

«Всего пострадали двадцать семь человек, из них семь человек погибли», — говорится в сообщении.

Взрыв в девятиэтажном жилом доме на Октябрьской улице произошел накануне утром. Следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе неисправность оборудования или недобросовестное обращение с газом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев накануне провел на месте ЧП оперативный штаб. Глава региона подчеркнул, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.