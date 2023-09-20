В Следственном комитете рассказали, что могло стать причиной взрыва газа в многоэтажке в Балашихе

Взрыв газа в многоэтажном доме на улице Октябрьской в Балашихе мог произойти из-за неисправного оборудования или недобросовестного обращения с газом. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по региону Ольга Врадий, передает РИАМО.

«Приоритетной версии пока нет, поскольку до настоящего времени происходит разбор завалов, на месте работают следователи и криминалисты», — отметила Врадий.

Напомним, утром в среду в многоквартирном жилом доме в Балашихе произошел взрыв газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

На место происшествия приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, он подчеркнул, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что на месте взрыва произошло повторное обрушение, обрушилась стена здания. Под завалами оказались спасатели, предположительно, три человека.