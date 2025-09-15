В Мехико грузовик с газировкой провалился в воронку в асфальте

В столице Мексики произошел необычный инцидент — грузовой автомобиль, перевозивший газированные напитки, провалился в карстовую воронку, образовавшуюся на проезжей части дороги, сообщило агентство Reuters.

Чрезвычайное происшествия (ЧП) произошло в субботу, 13 сентября. Отмечается, что на этом участке улицы состояние дренажной системы было аварийным. Водителю удалось вовремя покинуть кабину, он не пострадал.

По словам местных властей, инфраструктура города значительно устарела. По этой причине в Мехико периодически образовываются подземные полости с последующим обрушениям дорожного покрытия. Глава района, где провалилась фура, подтвердил, что эта проблема требует немедленного внимания и комплексного решения.

