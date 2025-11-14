В Мелитополе осудили мужчину, скрывавшего издевательства над детьми под видом методов реабилитации
Mash: в Мелитополе сотрудник центра реабилитации полгода избивал больных детей
В Мелитополе вынесен приговор сотруднику центра психологической реабилитации, который на протяжении нескольких месяцев систематически избивал несовершеннолетних воспитанников. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Донбассе».
Согласно сообщению, дети находились в стенах центра около полугода, и все это время они непрерывно подвергались физическому насилию со стороны одного из работников. Как выяснилось, сотрудник учреждения бил детей под предлогом поддержания дисциплины — под таким предлогом он пытался «отучить» их от драк и непослушания.
По итогам судебного разбирательства виновный был признан подлежащим уголовной ответственности и приговорен к лишению свободы. Помимо тюремного срока, с него взыскали денежные компенсации в пользу потерпевших — по 100 тыс. руб. каждому ребенку, пострадавшему от его рук.
