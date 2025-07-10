В Мелитополе задержали двух агентов военной разведки Украины

В Мелитополе сотрудники ФСБ России задержали двух украинцев, подозреваемых в шпионаже в пользу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии следствия, злоумышленников завербовали украинские спецслужбы через мессенджер. Задержанные систематически передавали кураторам данные о местах дислокации, численности личного состава и военной техники ВС России.

Следственный отдел Управления ФСБ по Запорожской области возбудил уголовные дела по статье 276 УК РФ (шпионаж). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ в очередной раз напомнили, что украинские спецслужбы вербуют граждан в Сети, побуждая их совершать тяжкие преступления. Россиян призвали быть бдительными и не вступать в переписку с незнакомцами в мессенджерах.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Саратове и ликвидировала диверсанта.