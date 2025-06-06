В Мичуринске Тамбовской области загорелось предприятие после падения БПЛА: трое пострадали

В ночь с 5 на 6 июня украинские террористические силы совершили атаку на Мичуринск, используя беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, уточнив, что обломки сбитого БПЛА вызвали возгорание на территории одного из городских предприятий. Пожар был быстро потушен.

Трое граждан получили ранения, двое из них были доставлены в больницу. Первышов распорядился, чтобы его заместитель по социальным вопросам Галина Шеманаева совместно с министром здравоохранения Мариной Македонской лично следили за предоставлением пострадавшим необходимой медицинской помощи, в том числе, при необходимости, в областных медицинских учреждениях.

В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Калужской области сбили пять украинских БПЛА, обломки дронов упали на дорогу.