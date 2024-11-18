Володин предупредил об ответе России на удары ракетами США вглубь РФ

Удары ВСУ вглубь России американскими ракетами вынудят ее отвечать, в том числе вероятно будут задействованы новые системы вооружения, которые ранее по территории Украины не применялись. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, если киевский режим все-таки решится на удар, у России не останется другого выбора, кроме как ответить на него.Он также сообщил, что вопрос о характере реакции следует адресовать Минобороны РФ, но «ясно, что ответ будет». Что касается применения по Украине ранее не использовавшихся систем, то по мнению председателя Госдумы, подобное развитие событий «не исключено».

«Понимаем, что следующим шагом может быть ответ со стороны США. А потом неизбежен наш ответ, — добавил Вячеслав Володин.

Такой сценарий политик охарактеризовал понятием «эскалация».

Ранее сообщалось о том, что на Западе решение США разрешить Украине наносить удары вглубь России было признано провальным. Такое мнение выразил экс-советник Североатлантического альянса.