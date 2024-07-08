ВСУ обстреляли ресторан под Белгородом: есть погибшие

ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду и окрестностям днем в понедельник, 8 июля. В ходе атаки использовали и дроны-камикадзе, и беспилотники иного типа.

Стало известно, что один из ударов пришелся по селу Никольское, расположенному в Белгородском районе. Вражеский снаряд, выпущенный с территории Украины, прямо попал в коммерческий объект, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, погиб один мужчина, а ранено минимум трое (двое доставляются в больницу в бессознательном состоянии).

По данным РИА Новости, речь идет о двухэтажном здании, на одном из этажей которого магазин, на другом - ресторан.