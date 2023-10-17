Министерство обороны Российской Федерации сообщило о значительных успехах в ходе специальной военной операции на востоке Украины.

Об этом пишет ТАСС. По официальным данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции было уничтожено более 250 вертолетов Вооруженных Сил Украины, а также большое количество другой военной техники.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, с начала специальной военной операции востоке Украины были уничтожены 250+ вертолетов ВСУ, 491 самолет, 1163 боевых машины реактивных систем залпового огня, 441 зенитный ракетный комплекс.

Минобороны РФ подчеркнуло, что эти результаты достигнуты в ходе операции, направленной на обеспечение безопасности российских граждан и стабильности в регионе. Данные действия проходят в рамках демилитаризации Украины, о которой говорил президент России Владимир Путин.