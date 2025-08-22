В Минобороны раскрыли количество уничтоженных за ночь дронов

В течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 21 августа до 07:00 мск 22 августа, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был успешно отражен массовый налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным Министерства обороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 54 украинских беспилотника самолетного типа.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над территорией Брянской области — 19 единиц. Над Волгоградской областью сбито 11 беспилотников, над Ростовской областью — 8 летательных аппаратов. Еще 7 дронов уничтожены в небе над Воронежской областью.

Над Белгородской и Орловской областями силы ПВО ликвидировали по 3 воздушные цели в каждой, над Курской областью — 2 беспилотника. Один летательный аппарат был перехвачен над территорией Республики Крым.

По предварительной информации, все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подступах к объектам инфраструктуры. Чрезвычайных ситуаций и разрушений на земле не допущено.

