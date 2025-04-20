В Минобороны раскрыли подробности о нарушении пасхального перемирия со стороны Киева

ВСУ неоднократно нарушили режим прекращения огня, несмотря на объявленной Россией перемирие. Это подтвердили в Минобороны РФ, раскрыв некоторые подробности.

По официальному сообщению ведомства, 20 апреля украинская армия предприняла попытки атак в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь, приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей.

При этом еще ночью ВСУ нападали с воздуха: насчитали 48 БПЛА. Один дрон направили в сторону Крыма.

На Пасху, по данным МО РФ, противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции армии России. Было совершено не менее 900 ударов квадрокоптерами и сбросов снарядов.

«В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов», — отметили в министерстве.

При этом российские военные соблюдают режим прекращения огня, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Донецк, пока люди праздновали Пасху.