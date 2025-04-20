В Минобороны раскрыли подробности о нарушении пасхального перемирия со стороны Киева
МО РФ: люди погибли при атаке ВСУ во время пасхального перемирия
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ВСУ неоднократно нарушили режим прекращения огня, несмотря на объявленной Россией перемирие. Это подтвердили в Минобороны РФ, раскрыв некоторые подробности.
По официальному сообщению ведомства, 20 апреля украинская армия предприняла попытки атак в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь, приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей.
При этом еще ночью ВСУ нападали с воздуха: насчитали 48 БПЛА. Один дрон направили в сторону Крыма.
На Пасху, по данным МО РФ, противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции армии России. Было совершено не менее 900 ударов квадрокоптерами и сбросов снарядов.
«В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов», — отметили в министерстве.
При этом российские военные соблюдают режим прекращения огня, подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Донецк, пока люди праздновали Пасху.