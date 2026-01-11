В Минобороны РФ рассказали о подвиге бойца на передовой

Ефрейтор Данила Борискин, находясь на посту воздушного наблюдения, уничтожил более десяти FPV-дронов противника, несмотря на полученное в начале боя осколочное ранение. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, во время очередного дежурства Борискин обеспечивал прикрытие штурмовых подразделений. Он своевременно обнаружил приближение вражеского беспилотника и уничтожил его первым выстрелом. Вскоре после этого с другой стороны к позиции приблизился второй дрон, который сдетонировал в непосредственной близости, в результате чего военнослужащий получил ранение.

Несмотря на травму, ефрейтор самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь и отказался от эвакуации, продолжив выполнение боевой задачи. В течение дальнейшего несения службы он уничтожил свыше десяти беспилотных летательных аппаратов противника, отметили в Минобороны.

В ведомстве также сообщили о действиях заместителя командира разведывательной группы прапорщика Евгения Егорова. Во время боевой работы подразделение БПЛА обнаружило вражеский расчет автоматического гранатомета. После серии точных сбросов цель была уничтожена, в результате чего ликвидированы четыре бойца ВСУ.

При смене позиций противник попытался нанести удар с применением ударных беспилотников. Прапорщик Егоров открыл огонь из стрелкового оружия и лично сбил два дрона, тем самым обеспечив безопасность личного состава группы.

