В Минобороны сообщили о ранении российского журналиста из-за атаки украинского БПЛА

Министерство Обороны Российской Федерации представило информацию о серьезном инциденте, произошедшем в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на группу журналистов, готовивших материал об обстрелах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

Информация об этом появилась в социальных сетях ведомства.

Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов получил осколочные ранения в результате взрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника ВСУ. По информации, предоставленной Министерством Обороны, журналист был ранен, ранение оказалось легким. Благодаря оперативной медицинской помощи, оказанной на месте событий, его жизни ничего не угрожает.