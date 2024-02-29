«Военная хроника»: Орловка и Бердычи на Авдеевском направлении перешли под контроль российских войск

Телеграм-канал «Военная хроника» рассказал о прогрессе российских войск на Авдеевском направлении.

Под контроль российских войск перешли населенные пункты Орловка и Бердычи. В Орловке, по информации канала, продолжается зачистка.

ВС РФ продолжают освобождать село Тоненькое. Здесь информация о полном контроле над населенным пунктом пока не подтверждается.

Также российские военные приступили к освобождению села Невельское, закрепившись на восточной и южной окраинах.

Сегодня приехавший на Авдеевское направление главком ВСУ Александр Сырский обвинил некоторых командиров подразделений в поражениях украинской армии на этом участке фронта.