«Военная хроника»: Орловка и Бердычи на Авдеевском направлении перешли под контроль российских войск
Фото: [Министерство обороны РФ]
Телеграм-канал «Военная хроника» рассказал о прогрессе российских войск на Авдеевском направлении.
Под контроль российских войск перешли населенные пункты Орловка и Бердычи. В Орловке, по информации канала, продолжается зачистка.
ВС РФ продолжают освобождать село Тоненькое. Здесь информация о полном контроле над населенным пунктом пока не подтверждается.
Также российские военные приступили к освобождению села Невельское, закрепившись на восточной и южной окраинах.
Сегодня приехавший на Авдеевское направление главком ВСУ Александр Сырский обвинил некоторых командиров подразделений в поражениях украинской армии на этом участке фронта.