Министерство Обороны Российской Федерации сообщило об успешном уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью в четверг днем, 5 октября.

Инцидент произошел около 15:00 по московскому времени. В официальном сообщении в одной из соцсетей Минобороны РФ указало, что событие произошло в контексте попытки террористической атаки киевского режима. Действующие средства противовоздушной обороны (ПВО) России были задействованы для пресечения данной угрозы.

Представители Минобороны РФ дополнили информацию, отметив, что украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.

Напомним, что атаки ВСУ с использованием дронов и иных летательных аппаратов не прекращаются на протяжении уже продолжительного количества времени. Время от времени данные действия приводят к разрушениям и жертвам на юге России. Однако успешная работа ПВО позволяет вовремя блокировать и устранять угрозу со стороны киевских боевиков.