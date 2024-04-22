В Минобороны заявили о полном освобождении Новомихайловки в ДНР

Подразделения Южной группировки войск полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Освобождение Новомихайловки привело к улучшению тактического положения по переднему краю. Российские войска смогут выйти на широкий оперативный простор на Угледарском направлении.

В выдавливании подразделений ВСУ из Новомихайловки участвовали штурмовые группы морской пехоты Тихоокеанского флота. Бои за этот населенный пункт продолжались с февраля.

В начале марта россияне установили триколор над зданием сельсовета в Новомихайловке.