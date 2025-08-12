В Минусинске юноши угрожали девушке пневматическим пистолетом

В Минусинске группа подростков совершила нападение на другую компанию, в ходе которого один из нападавших угрожал девушке выстрелом в голову. Об этом информировало региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел 5 августа в парке, расположенном на улице Коммунистической. Трое местных жителей, возрастом 15, 17 и 18 лет, атаковали двух юношей 13 и 15 лет, а также 17-летнюю девушку, которые находились на скамейке. По информации следствия, нападавшие избили потерпевших, а 18-летний парень приставил к голове девушки пневматическое оружие, угрожая произвести выстрел. В результате нападения пострадавшие получили телесные повреждения.

В отношении всех троих нападавших судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе следственных действий был конфискован пневматический пистолет, использовавшийся при нападении.

Следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

