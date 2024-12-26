В Минздраве раскрыли подробности о состоянии россиян, пострадавших в авиакатастрофе у Актау

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии граждан России, которые выжили при крушении самолета азербайджанского перевозчика. Большинство из них благополучно эвакуировали, но есть и тяжелые случаи. Об этом пишет ТАСС.

Министр здравоохранения заявил, что девять россиян, переживших авиакатастрофу, удалось эвакуировать в Москву «без каких-либо проблем». Они получили травмы, но весь перелет находились в стабильном состоянии. Четыре человека при этом были подключены к ИВЛ.

«Состояние при транспортировке оставалось стабильным, четверо находились на искусственной вентиляции легких, двое крайне тяжелых, с множественными травмами, один пациент легкий и остальные средней степени тяжести», — отметил Мурашко.

Весь полет на спецборте МЧС РФ за пострадавшими следила команда специалистов. После приземления в столице пациентов распределили по разным медучреждения.

В настоящее время эвакуируют и граждан Азербайджана, пострадавших при крушении самолета в Казахстане. Вечером, 26 декабря, вылетел второй борт с выжившими и телами погибших из Актау в Баку. Об этом сообщило издание Trend.

Напомним, что на месте ЧП с пассажирским бортом AZAL продолжают расследование. Среди обломков самолета нашли два бортовых самописца.