Еще один черный ящик нашли на месте авиакатастрофы в Казахстане

Транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев сообщил, что на месте авиакатастрофы близ Актау нашли два бортовых самописца, которые помогут установить подробности трагедии.

Правоохранители и специалисты проводят осмотр места крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. Абылайбек Ордабаев заявил, что за время исследования территории нашли два бортовых самописца. Ящики передадут управлению по расследованию авиационных происшествий. В дальнейшем их внимательно изучат, чтобы получить больше информации о произошедшей катастрофе.

Также в ходе брифинга прокурор отметил, что на месте развернули не только казахстанские ведомства. Также им помогают коллеги из России и Азербайджана. Напомним, что граждане этих стран находились на борту.

Ранее сообщалось, что Минздрав Азербайджана опубликовал имена 25 из 38 погибших при крушении самолета.