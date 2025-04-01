В Мьянме нашли свыше 2,7 тыс. погибших при землетрясении: 400 человек пропали

Центральное телевидение Китая (ЦТК) сообщило непосредственно с места проведения спасательных операций, что число жертв землетрясения, произошедшего в Мьянме, превысило отметку в 2,7 тыс. человек.

Как сообщают средства массовой информации, на данный момент обнаружено 2719 погибших. Также известно о более чем 4500 раненых. Судьба не менее 400 человек остается неизвестной.

Напомним, утром 28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4. Вследствие подземных толчков обрушился мост, проходивший через реку Иравади, а также были зафиксированы частичные разрушения исторического дворца в Мандалае. Эхо землетрясения ощущалось на территориях Китая, Таиланда и Вьетнама.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС прибыли в Мьянму для помощи после мощнейшего землетрясения.