Спасатели МЧС прибыли в Мьянму для помощи после мощнейшего землетрясения

Два самолета МЧС России приземлились в Мьянме, чтобы продолжить оказывать помощь местным властям и жителям после мощного землетрясения, произошедшего 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил сформировать крупнейшую группировку спасателей для ликвидации последствий стихии в азиатской стране. В состав группы российских спасателей входит 264 специалиста.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме на прошлой неделе и ощущалось в пяти соседних государствах. Число погибших превысило 2 тыс. человек, около 3,9 тыс. пострадали. Примерно 270 человек считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что российские спасатели, прибывшие в Мьянму, готовы оказывать всестороннюю поддержку в поисково-спасательных операциях и помощи пострадавшим, а также восстанавливать инфраструктуру, разрушенную землетрясением.

31 марта премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил в стране недельный траур в связи с разрушительной трагедией.