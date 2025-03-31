В Мьянме объявили траур по жертвам землетрясения

В связи с трагическими последствиями землетрясения Мьянма объявила общенациональный семидневный траур. Об этом сообщил председатель Государственного административного совета республики, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн.

В знак скорби по погибшим и сочувствия пострадавшим период с 31 марта по 6 апреля 2025 года объявлен неделей общенационального траура. Согласно заявлению Мин Аун Хлайна, в эти дни государственный флаг будет приспущен.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме в прошлую пятницу, его отголоски ощущались в пяти близлежащих государствах, включая Таиланд.

Как пишет РЕН ТВ, в Мьянму прибыла команда спасателей из МЧС России. Сводный отряд, состоящий из рекордных 250 человек, включает в себя кинологов, анестезиологов и психологов, готовых оказать необходимую помощь.

Первая группа из 25 специалистов направлена в наиболее пострадавший район, столицу, для оценки ущерба и планирования дальнейших действий по ликвидации последствий.

Работа ведется круглосуточно. Эта трагедия коснулась многих стран, унеся жизни 1700 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются, ранены более 2 тыс.

Соседние государства, такие как Таиланд, Индия и Сингапур, также присоединились к оказанию помощи под руководством ООН, разворачивая свои штабы для поддержки пострадавших.

Ранее сообщалось, что Путин передал премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением.