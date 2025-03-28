Землетрясение в Бангкоке: российских туристов экстренно эвакуируют из отелей

По информации источника, сила толчков достигала магнитуды 5–7, из-за чего местные жители и туристы устроили панику. Очевидцы рассказали, что здания в Бангкоке «ходили ходуном», а из бассейнов на крышах высоток начала выливаться вода.

Один из российских отдыхающих рассказал, что почувствовал толчки, когда стоял на кухне у холодильника.

В связи с экстренной ситуацией власти Таиланда и консульство РФ эвакуируют граждан из отелей. Как сообщил представитель консульства, российские дипломаты оперативно связываются с россиянами, находящимися в зоне риска, и прилагают все усилия для их эвакуации.

Как пишет Mash, во время землетрясения в Бангкоке рухнула строящаяся высотка. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале, видно, как столб пыли поднялся после обрушения. Пока не известно, есть ли пострадавшие. Экстренные службы продолжают работать над устранением последствий.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,2.