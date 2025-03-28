Землетрясение в Бангкоке: российских туристов экстренно эвакуируют из отелей
В Бангкоке экстренно эвакуируют российских туристов из-за землетрясения
Фото: [unsplash.com]
Столицу Таиланда потрясло сильное землетрясение — оно ощущалось на протяжении пяти минут, сообщил телеграм-канал SHOT.
По информации источника, сила толчков достигала магнитуды 5–7, из-за чего местные жители и туристы устроили панику. Очевидцы рассказали, что здания в Бангкоке «ходили ходуном», а из бассейнов на крышах высоток начала выливаться вода.
Один из российских отдыхающих рассказал, что почувствовал толчки, когда стоял на кухне у холодильника.
В связи с экстренной ситуацией власти Таиланда и консульство РФ эвакуируют граждан из отелей. Как сообщил представитель консульства, российские дипломаты оперативно связываются с россиянами, находящимися в зоне риска, и прилагают все усилия для их эвакуации.
Как пишет Mash, во время землетрясения в Бангкоке рухнула строящаяся высотка. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале, видно, как столб пыли поднялся после обрушения. Пока не известно, есть ли пострадавшие. Экстренные службы продолжают работать над устранением последствий.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,2.