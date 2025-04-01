В Мьянме зафиксировали новое землетрясение рядом с городом Мандалай

В Мьянме отмечено новое землетрясение магнитудой пять баллов. Об этом сообщили специалисты из EMSC, Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Их слова привела «Лента.ру».

Новые подземные толчки были отмечены 1 апреля в районе 14:00 по московскому времени. Их мощность достигала пяти баллов. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км, он зафиксирован в 16 км юго-западнее города Мандалай, где проживает 1,2 млн жителей. Никаких данных о погибших, раненых либо поврежденных зданиях пока нет.

Ранее сообщалось, что жертвами предыдущего землетрясения в Мьянме, магнитуда которого достигла 7,4 балла, стало 2719 человек. Спасатели уже нашли их тела. Также известно о более чем 4500 раненых. Судьба не менее 400 человек остается неизвестной.