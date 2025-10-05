В многоквартирном доме российского города произошел взрыв

Фото: [ Оперативный штаб с участием Губернатора Подмосковья на месте ЧП в Сергиевом Посаде/Медиасток.рф ]

В городе Красный Луч ЛНР произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В результате инцидента повреждения получили несколько квартир, расположенных на четвертом этаже. Также частично разрушена кровля здания.

Очевидцы отмечают, что сила взрывной волны была такой мощности, что в близлежащих зданиях были выбиты стеклянные конструкции.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные формирования и экстренные службы. Точная информация о возможных пострадавших и масштабах причиненного ущерба уточняется. По предварительной версии, в доме произошла утечка бытового газа.

